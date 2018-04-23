23 апреля 201813:41
Драка на проезжей части в Магнитогорске попала на видео
Массовая драка произошла в минувшую субботу на центральной улице Магнитогорска, причем сцепившимся мужчинам тротуара оказалось мало, так что они вскоре переместились на проезжую часть. Оказавшийся у самого «ринга» водитель снял бой на видео.
Произошедшая напротив дома 115 по проспекту Карла Маркса стычка, впрочем, оказалась недолгой — спустя полминуты помятые и окровавленные драчуны удалились во дворы.
Участники побоища, по словам очевидцев, были сильно пьяны, сам же инцидент обошелся без серьезных травм.
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