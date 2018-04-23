Драка на проезжей части в Магнитогорске попала на видео

Массовая драка произошла в минувшую субботу на центральной улице Магнитогорска, причем сцепившимся мужчинам тротуара оказалось мало, так что они вскоре переместились на проезжую часть. Оказавшийся у самого «ринга» водитель снял бой на видео.

Произошедшая напротив дома 115 по проспекту Карла Маркса стычка, впрочем, оказалась недолгой — спустя полминуты помятые и окровавленные драчуны удалились во дворы.

Участники побоища, по словам очевидцев, были сильно пьяны, сам же инцидент обошелся без серьезных травм.