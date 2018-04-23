Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. Лидеры условились продолжить совместные усилия российских и французских представителей с целью возобновления мирных переговоров по Сирии, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

В ходе телефонного разговора главы государств отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии.

Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Основными целями своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом он назвал демонстрацию хороших и крепких отношений. Хотя очевидно, что французский лидер, которого в Европе иногда называют "заклинателем Трампа", как минимум поднимет и вопросы "торговой войны" и изменения иранской ядерной сделки.