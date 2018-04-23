Песков: события в Армении - ее внутреннее дело

События в Армении – внутреннее дело этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, в каком случае РФ может вмешаться в ситуацию, взывал у него недоумение. "Почему Москва должна вмешиваться?" – сказал Песков, добавив, что гипотетические рассуждения об этом "абсолютно неуместны".

Пресс-секретарь не смог точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой, но напомнил, что Владимир Путин поздравлял с избранием президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Сержа Саргсяна, "поэтому на высшем уровне такие контакты имели место".

Песков добавил, что Кремль внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении, и напомнил, что эта страна – ближайший союзник России.

В Ереване с 16 апреля продолжаются митинги оппозиционеров, которые требуют, чтобы премьер-министр Серж Саргсян ушел в отставку.