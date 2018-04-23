Красноярский лесокомбинат тушили с воздуха

Пожар на лесоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае локализован.

Как сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по региону Александр Якимов, загорелись штабеля готовой продукции. Для тушения возгорания привлекались самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8.

Через пять часов огонь был локализован. Погибших и пострадавших нет, работники предприятия эвакуированы. Угрозы городу нет.