Количество ядерных ракет у России и Штатов снизилось до уровня середины прошлого века

Россия и Штаты сократили свои ядерные арсеналы до уровня пятидесятых годов прошлого века. Сейчас у США осталось всего 12% боезарядов от максимального количества, которое было достигнуто во время Холодной войны, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря Соединенных Штатов по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.

Сегодня же спецпосланник Евросоюза Ясек Билица призвал Россию и США сокращать свои ядерные силы и дальше, а также продлить действие договора СНВ.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2011 году Дмитрием Медведевым и Барком Обамой. В течение 10 лет Россия и США должны оставить в своих арсеналах не более 1550 ядерных зарядов и около 700 носителей для них, то есть межконтинентальных ракет, подводных лодок и самолетов-ракетоносцев.