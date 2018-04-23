Похитителей барокамеры Гагарина сняла камера наблюдения
Предполагаемые похитители четырехтонной сурдобарокамеры, в которой тренировался первый в мире космонавт Юрий Гагарин, лишь частично признали свою вину. Камера наблюдения зафиксировала погрузку стальной конструкции, которая вместо реставрации отправилась на пункт переработки металла.
Умыкнули экспонат Музея космонавтики еще вечером 22 марта, однако хватились его только 10 апреля. Еще в минувшем октябре барокамеру отправили на реставрацию, но отвечавший за работы специалист оставил ее на автостоянку на 1-й Лыковской улице. Одним из сторожей на ней был 29-летний житель Мурманской области Владимир Аникин, бывший сотрудник ФСИН, успевший отсидеть за получение взятки и перебравшийся после освобождения в Москву.
"Я ее просто отдал с автостоянки", — рассказал он на допросе, хотя следователи полагают, что именно Аникину пришла в голову мысль сдать камеру в пункт приема металлолома. За рулем манипулятора находился его 38-летний сообщник Рамир, который спустя 11 дней и доставил многотонную конструкцию на Можайское шоссе — этот момент сняли камеры наблюдения.
Далее ее и след простыл. Предположительно, стальную капсулу, в которой проходил предполетную подготовку Юрий Гагарин, распилили на части. В пользу этой версии говорят приборы, обнаруженные на территории пункта приема металла.
Сколько выручили предприимчивые мужчины, неизвестно, но сумму ущерба оценили в 300 тысяч рублей.
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