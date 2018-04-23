"Спартак" расстался с чемпионским кубком РФПЛ

Московский "Спартак" вернул чемпионский кубок, завоеванный им в прошлом сезоне, в офис Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Взамен "красно-белые" получат его уменьшенную копию, которая навсегда останется в клубе. При этом спартаковцы смогут забрать оригинал, если выиграют в чемпионате страны.

В "Положении о кубке" говорится, что "РФПЛ обеспечивает вручение кубка клубу-чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности при проведении матча".

Также возможен вариант вручения кубка на ближайшей после победы домашней игре, сообщает "Спорт-экспресс". В настоящий момент наиболее вероятный кандидат на победу в чемпионате – московский "Локомотив". Последняя домашняя встреча "железнодорожников" в сезоне состоится 5 мая с санкт-петербургским "Зенитом". Возможно, после этой игры чемпионский кубок и будет вручен команде Юрия Семина.