Следователи ищут виновных в гибели ребенка во время ураганного ветра

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели девочки во время шторма в Москве. Сейчас выясняют, кто отвечал за обслуживание площадки для сбора мусора. Назначена экспертиза, чтобы выяснить: насколько надежно была закреплена конструкция, которая не выдержала порывов сильного ветра и упала на трех школьниц. Все они получили сильные травмы, одну девочку спасти не удалось.

Но даже если будет доказано, что собственник оборудовал площадку по всем требованиям, ответственности избежать ему не удастся.

"Речь идет о причинении тяжкого вреда жизни, здоровью, тем более — смерть ребенка. Там все равно какие-то выводы будут. Думаю, что пострадает не только та управляющая компания, которая недостаточно хорошо позаботилась о навесе, но и, как правило, вышестоящее руководство тоже покидает свои посты", — объясняет Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", член Общественной палаты РФ.