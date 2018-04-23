Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"

У мужчин, желающих предотвратить нежелательную беременность, на сегодняшний день не так-то много вариантов: вазэктомия или использование презервативов. Мало того, что способов контрацепции мало, так у них ещё и есть существенные недостатки. Вазэктомия, по сути, является формой кастрации, которую очень трудно "аннулировать" в будущем, если человек когда-либо всё же решит зачать потомство. А презерватив не всегда оказывается надёжным противозачаточным средством.

По этой причине каждое новое исследование, обещающее создать мужской аналог противозачаточной таблетки, вызывает неподдельный интерес. И новая разработка, вероятно, не станет исключением. Недавно исследователи создали новое соединение, эффективно замедляющее движение сперматозоида.

Изобретение потенциально может стать отправной точкой для создания средства эффективной мужской контрацепции, не влияющего на гормональный фон человека, и, что самое важное, эффект от такой "пилюли" будет обратим.

Учёные из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Орегонского университета науки и здоровья разработали соединение под названием EP055, которое направлено на замедление движений сперматозоидов. Соединение связывается с определёнными белками на поверхности мужской половой клетки, в результате чего нарушается их мобильность.

"Проще говоря, соединение лишает сперматозоиды способности двигаться, что значительно снижает шансы на оплодотворение. Такая особенность делает EP055 идеальным кандидатом для негормональной мужской контрацепции", — рассказывает ведущий автор исследования Майкл Орэнд (Michael O'Rand).

Исследователи испытали соединение в экспериментах с участием самцов макак-резусов. Они внутривенно вводили животным разработанное вещество. Спустя 30 часов после инъекции сперматозоиды фактически были лишены возможности двигаться. Действие препарата сохранялось продолжительное время, но при этом оно было обратимым.

Менее чем через три недели после процедуры у животных восстанавливалась нормальная подвижность сперматозоидов. Исследователи считают, что их результаты станут основой для создания таблетки, которую можно будет принимать регулярно. Если же у мужчины отпадёт надобность, он сможет прекратить приём средства и вернуть себе способность к деторождению.

"Спустя 18 дней после инъекции все макаки показали признаки полного восстановления. Мы предполагаем, что действие соединения EP055 является обратимым", — говорит соавтор исследования Мэри Зелинская (Mary Zelinski).

Конечно, на сегодняшний день соединение нельзя назвать готовым средством контроля за рождаемостью, да и ежедневные инъекции вряд ли кому придутся по душе. Между тем, как говорят учёные, они уже начали тестировать форму EP055, которую можно будет принимать в качестве таблетки.

Затем команда планирует провести ряд испытаний, чтобы проверить, сможет ли соединение действительно предотвратить беременность у обезьян.

Результаты исследования представлены в научном издании PLOS ONE.

Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали и о других способах мужской контрацепции: в частности, о молекулярном презервативе, противозачаточном средстве на основе яда и геле, хорошо показавшим себя в испытаниях с участием животных. Писали мы и о том, как в деле контроля рождаемости пригодился ультразвук.