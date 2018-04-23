Тема:
Бесплодие и способы его лечения, ЭКО 51 минута назад
Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
У мужчин, желающих предотвратить нежелательную беременность, на сегодняшний день не так-то много вариантов: вазэктомия или использование презервативов. Мало того, что способов контрацепции мало, так у них ещё и есть существенные недостатки. Вазэктомия, по сути, является формой кастрации, которую очень трудно "аннулировать" в будущем, если человек когда-либо всё же решит зачать потомство. А презерватив не всегда оказывается надёжным противозачаточным средством.
По этой причине каждое новое исследование, обещающее создать мужской аналог противозачаточной таблетки, вызывает неподдельный интерес. И новая разработка, вероятно, не станет исключением. Недавно исследователи создали новое соединение, эффективно замедляющее движение сперматозоида.
Изобретение потенциально может стать отправной точкой для создания средства эффективной мужской контрацепции, не влияющего на гормональный фон человека, и, что самое важное, эффект от такой "пилюли" будет обратим.
Учёные из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Орегонского университета науки и здоровья разработали соединение под названием EP055, которое направлено на замедление движений сперматозоидов. Соединение связывается с определёнными белками на поверхности мужской половой клетки, в результате чего нарушается их мобильность.
"Проще говоря, соединение лишает сперматозоиды способности двигаться, что значительно снижает шансы на оплодотворение. Такая особенность делает EP055 идеальным кандидатом для негормональной мужской контрацепции", — рассказывает ведущий автор исследования Майкл Орэнд (Michael O'Rand).
Исследователи испытали соединение в экспериментах с участием самцов макак-резусов. Они внутривенно вводили животным разработанное вещество. Спустя 30 часов после инъекции сперматозоиды фактически были лишены возможности двигаться. Действие препарата сохранялось продолжительное время, но при этом оно было обратимым.
Менее чем через три недели после процедуры у животных восстанавливалась нормальная подвижность сперматозоидов. Исследователи считают, что их результаты станут основой для создания таблетки, которую можно будет принимать регулярно. Если же у мужчины отпадёт надобность, он сможет прекратить приём средства и вернуть себе способность к деторождению.
"Спустя 18 дней после инъекции все макаки показали признаки полного восстановления. Мы предполагаем, что действие соединения EP055 является обратимым", — говорит соавтор исследования Мэри Зелинская (Mary Zelinski).
Конечно, на сегодняшний день соединение нельзя назвать готовым средством контроля за рождаемостью, да и ежедневные инъекции вряд ли кому придутся по душе. Между тем, как говорят учёные, они уже начали тестировать форму EP055, которую можно будет принимать в качестве таблетки.
Затем команда планирует провести ряд испытаний, чтобы проверить, сможет ли соединение действительно предотвратить беременность у обезьян.
Результаты исследования представлены в научном издании PLOS ONE.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали и о других способах мужской контрацепции: в частности, о молекулярном презервативе, противозачаточном средстве на основе яда и геле, хорошо показавшим себя в испытаниях с участием животных. Писали мы и о том, как в деле контроля рождаемости пригодился ультразвук.
Ранее по теме
-
В лаборатории впервые вырастили человеческие яйцеклетки2 месяца назад
-
Распространённое болеутоляющее негативно влияет на способность к зачатию у мужчин3 месяца назад
-
Женщина родила здорового ребёнка, эмбрион которого был заморожен 24 года назад3 месяца назад
-
После трансплантации матки женщина родила здорового малыша4 месяца назад
-
"Переквалифицированные" стволовые клетки помогут справиться с основным видом мужского бесплодия8 месяцев назад
-
Сто лет эффективности: давний метод борьбы с бесплодием может стать конкурентом ЭКО11 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Смерть за два дубля: как готовились видео про химатаку
- Брюссельский суд дал парижскому террористу 20 лет
- США снова указывают Украине, что делать
- Кейт Миддлтон доставлена в лондонский роддом
- Роскомнадзор предупреждает о фальшивых рассылках от его имени
Самое читаемое
-
Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад
- 200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Число жертв ДТП с паломниками под Тверью возросло вдвое
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Рубль ждут тяжелые дни
- Страны избегают госдолг США. Гегемонии доллара конец
- Демпартия США подала иск к России за выборы 2016 г.
- Прогноз: сирийский мальчик может поддержать рубль
- Нефть по $70. Готова ли экономика к таким ценам?
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Солевой спрей при насморке: зачем он нужен и как его выбирать
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Похититель космической сурдокамеры сядет в камеру тюремную
- Москва вышла на генеральную уборку
- "Библионочь", кинофестиваль и парад трамваев: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля