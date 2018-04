В Австралии 12-летний школьник сбежал из дома и улетел отдыхать на Бали

12-летний житель Сиднея сказал матери, что идет в школу, а сам улетел отдыхать в Индонезию, на Бали. Изначально мальчик хотел полететь на курорт с родителями, но у тех не было такой возможности. Школьник беспрепятственно прошел на борт нужного самолета, а по прилету успешно заселился в отель, сообщает Guardian.

Билеты на самолет до Бали неназванный школьник купил, выкрав у родителей кредитную карту. Свой паспорт он обманом выманил у бабушки. Совершить столь головокружительную авантюру мальчику помогли местные законы, согласно которым дети с 12 лет имеют права путешествовать без сопровождения родственников.

В день вылета мальчик сказал маме, что идет в школу, а сам на самокате доехал до вокзала, а оттуда до аэропорта.

RUNAWAY RASCAL: 12-year-old Drew had a fight with his mum, so he took off to Bali — all by himself. Watch his great escape MONDAY on #9ACA pic.twitter.com/nwg8feWn5E