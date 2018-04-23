Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай

Отгрузку первой партии продукции произвел Быстринский горно-обогатительный комбинат. Это полторы тысячи тонн медного концентрата. Они отправятся в Китай. Всего до конца апреля 2018 года комбинат отправит в КНР 4,5 тысячи тонн медного концентрата.

Быстринский горно-обогатительный комбинат всего за четыре года построил "Норникель". Это рекордно короткий срок для реализации проекта с нуля в сложных климатических условиях. К комбинату за время строительства были подведена железная дорога и энергетическая инфраструктура. На комбинате открытым способом разрабатывается Быстринское месторождение полиметаллических руд. Оно входит в десятку крупнейших в мире с запасами, превышающими 340 миллионов тонн руды. В руде содержатся медь, железо и драгоценные металлы. Пока комбинат работает в режиме пуско-наладки, но с выходом в 2019 году на проектную мощность здесь будет производиться 260 тысяч тонн медного концентрата и около 3 миллионов тонн магнетитового концентрата. В перспективе Быстринский ГОК будет производить и перерабатывать золотосодержащий (гравитационный) концентрат внутри компании.

При этом Китай – приоритетное направление для сбыта продукции комбината, отмечает старший вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики компании "Норникель" Сергей Батехин. Китайское направление экспорта задает география: Быстринский ГОК находится всего в 90 километрах от российско-китайской границы. Хотя руководство "Норникеля" рассматривает экспорт и на другие азиатские рынки сбыта.

"Мы считаем поставку первой партии медного концентрата очень важным шагом в развитии всего Быстринского проекта и свидетельством успешной реализации поставленных перед горно-обогатительным комбинатом задач", — пояснил первый вице-президент, операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Первые образцы медного концентрата Быстринский горно-обогатительный комбинат произвел в январе 2018 года. По содержанию металлов образцы полностью соответствуют проектным показателям.

Полученный в результате испытаний первой технологической линии под нагрузкой на руде медный концентрат сначала прошел опробирование, а затем был помещен в специализированную упаковку – биг-бэги весом в среднем около двух тонн. Всего для первой отправки продукции в Китай было сформировано 22 полувагона. Каждая единица продукции была промаркирована, опломбирована и имеет сертификат качества, составленный на трех языках: русском, английском и китайском. Транспортировка от ГОКа осуществляется по железнодорожной ветке протяженностью 234 километра от станции Газимурский завод до станции Нарын. Далее по "южному ходу" Забайкальской железной дороги продукция направляется конечным потребителям.

"Быстринский комбинат в мировом масштабе не очень большой, — отмечает старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский в интервью Вестям.Ru, — общее производство меди составляет 22 миллиона тонн в год, а мощность ГОКа – не более 100 тысяч тонн, в России нет дополнительных мощностей для переработки медного концентрата. При этом в Китае существует избыток свободных мощностей. Поэтому ориентация предприятия на Китай логична и экономически выверена. Поставки из России сократят дефицит сырья на китайском рынке, но никак не отразятся на мировых ценах".

Часть продукции ГОКа будет поставляться на внутренний рынок. Сейчас "Норникель" прорабатывает вопрос о поставках магнетитового и медного концентрата российским потребителям.

"В ближайшие месяцы комбинат планирует отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата", — пообещал Сергей Дяченко.

Быстринский ГОК находится на балансе кипрской GRK Eastern Geology Limited. Комбинатом на 50,01% владеет "Норникель", он же выполняет операционный контроль. 36,66% акций контролирует, фонд CIS Natural Resources, а китайский Highland Fund 13,33% комбината.