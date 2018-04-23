Новости Экономика

Все видео этой рубрики
23 апреля 201816:06

Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай

Отгрузку первой партии продукции произвел Быстринский горно-обогатительный комбинат. Это полторы тысячи тонн медного концентрата. Они отправятся в Китай. Всего до конца апреля 2018 года комбинат отправит в КНР 4,5 тысячи тонн медного концентрата.

Быстринский горно-обогатительный комбинат всего за четыре года построил "Норникель". Это рекордно короткий срок для реализации проекта с нуля в сложных климатических условиях. К комбинату за время строительства были подведена железная дорога и энергетическая инфраструктура. На комбинате открытым способом разрабатывается Быстринское месторождение полиметаллических руд. Оно входит в десятку крупнейших в мире с запасами, превышающими 340 миллионов тонн руды. В руде содержатся медь, железо и драгоценные металлы. Пока комбинат работает в режиме пуско-наладки, но с выходом в 2019 году на проектную мощность здесь будет производиться 260 тысяч тонн медного концентрата и около 3 миллионов тонн магнетитового концентрата. В перспективе Быстринский ГОК будет производить и перерабатывать золотосодержащий (гравитационный) концентрат внутри компании.

При этом Китай – приоритетное направление для сбыта продукции комбината, отмечает старший вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики компании "Норникель" Сергей Батехин. Китайское направление экспорта задает география: Быстринский ГОК находится всего в 90 километрах от российско-китайской границы. Хотя руководство "Норникеля" рассматривает экспорт и на другие азиатские рынки сбыта.

"Мы считаем поставку первой партии медного концентрата очень важным шагом в развитии всего Быстринского проекта и свидетельством успешной реализации поставленных перед горно-обогатительным комбинатом задач", — пояснил первый вице-президент, операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Первые образцы медного концентрата Быстринский горно-обогатительный комбинат произвел в январе 2018 года. По содержанию металлов образцы полностью соответствуют проектным показателям.

Полученный в результате испытаний первой технологической линии под нагрузкой на руде медный концентрат сначала прошел опробирование, а затем был помещен в специализированную упаковку – биг-бэги весом в среднем около двух тонн. Всего для первой отправки продукции в Китай было сформировано 22 полувагона. Каждая единица продукции была промаркирована, опломбирована и имеет сертификат качества, составленный на трех языках: русском, английском и китайском. Транспортировка от ГОКа осуществляется по железнодорожной ветке протяженностью 234 километра от станции Газимурский завод до станции Нарын. Далее по "южному ходу" Забайкальской железной дороги продукция направляется конечным потребителям.

"Быстринский комбинат в мировом масштабе не очень большой, — отмечает старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский в интервью Вестям.Ru, — общее производство меди составляет 22 миллиона тонн в год, а мощность ГОКа – не более 100 тысяч тонн, в России нет дополнительных мощностей для переработки медного концентрата. При этом в Китае существует избыток свободных мощностей. Поэтому ориентация предприятия на Китай логична и экономически выверена. Поставки из России сократят дефицит сырья на китайском рынке, но никак не отразятся на мировых ценах".

Часть продукции ГОКа будет поставляться на внутренний рынок. Сейчас "Норникель" прорабатывает вопрос о поставках магнетитового и медного концентрата российским потребителям.

"В ближайшие месяцы комбинат планирует отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата", — пообещал Сергей Дяченко.

Быстринский ГОК находится на балансе кипрской GRK Eastern Geology Limited. Комбинатом на 50,01% владеет "Норникель", он же выполняет операционный контроль. 36,66% акций контролирует, фонд CIS Natural Resources, а китайский Highland Fund 13,33% комбината.

Сейчас

17:40

В Домодедедове самолет "Саратовских авиалиний" столкнулся с буксировщиком

17:31

В Воронеже умер экс-басист "Сектора газа"

17:00

И.о. премьер-министра Армении стал Карен Карапетян

15:21

Премьер Армении ушел в отставку

15:15

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

14:53

Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО

13:50

Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

И.о. премьер-министра Армении стал Карен Карапетян

И.о. премьер-министра Армении стал Карен Карапетян

32 минуты назад
Глава ОЗХО - пранкерам: "Новичок" могли произвести в любой стране

Глава ОЗХО - пранкерам: "Новичок" могли произвести в любой стране

1 час назад
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

2 часа назад
Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО

Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО

2 часа назад
Оба подозреваемых в краже барокамеры Гагарина отправились в СИЗО

Оба подозреваемых в краже барокамеры Гагарина отправились в СИЗО

2 часа назад
Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину

Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину

58 минут назад
10 самых разрушительных ураганов в истории

10 самых разрушительных ураганов в истории

7 часов назад
Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

9 часов назад
"Тренер" стартовал мощнее "Легенды №17" и "Викинга"

"Тренер" стартовал мощнее "Легенды №17" и "Викинга"

1 час назад
Кондиционер в каждый БТР. Российская армия переходит на боевую технику с климат-контролем

Кондиционер в каждый БТР. Российская армия переходит на боевую технику с климат-контролем

2 часа назад
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

2 часа назад
Операция "Мухаббат": премьера остросюжетного сериала на телеканале "Россия 1"

Операция "Мухаббат": премьера остросюжетного сериала на телеканале "Россия 1"

1 час назад
Перестрелку и поножовщину двух женщин в Дагестане сняли на видео

Перестрелку и поножовщину двух женщин в Дагестане сняли на видео

57 минут назад
Чемпионат мира. В Санкт-Петербурге появится дом для ЛГБТ-болельщиков

Чемпионат мира. В Санкт-Петербурге появится дом для ЛГБТ-болельщиков

58 минут назад
Мытье посуды оказалось залогом успешной интимной жизни

Мытье посуды оказалось залогом успешной интимной жизни

1 час назад
Производительность человека улучшается, если за ним наблюдают

Производительность человека улучшается, если за ним наблюдают

1 час назад
Двухсимочный iPhone с большим экраном за $550 может стать реальностью

Двухсимочный iPhone с большим экраном за $550 может стать реальностью

1 час назад
Следователи назначили новые экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Следователи назначили новые экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова

2 часа назад
Старообрядцы со всех уголков съехались в Москву на праздник

Старообрядцы со всех уголков съехались в Москву на праздник

2 часа назад
Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"

Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"

2 часа назад
Тюнеры превратили Nissan Qashqai в убийцу суперкаров

Тюнеры превратили Nissan Qashqai в убийцу суперкаров

2 часа назад
Однодневное московское приключение с грузинским акцентом

Однодневное московское приключение с грузинским акцентом

3 часа назад
Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рублей

Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рублей

3 часа назад
Красноярский лесокомбинат тушили с воздуха

Красноярский лесокомбинат тушили с воздуха

3 часа назад
Юрий Соломин не может забыть, как у него украли звездный час

Юрий Соломин не может забыть, как у него украли звездный час

3 часа назад
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок после урагана

Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок после урагана

3 часа назад
Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию

Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию

3 часа назад
Драка на проезжей части в Магнитогорске попала на видео

Драка на проезжей части в Магнитогорске попала на видео

4 часа назад
Стало известно, когда Lada Vesta Cross поступит в продажу

Стало известно, когда Lada Vesta Cross поступит в продажу

4 часа назад
Лобода ждет второго ребенка в Америке и хвастается виллой у океана

Лобода ждет второго ребенка в Америке и хвастается виллой у океана

4 часа назад
История сирийского мальчика из ролика о "химатаке" на Западе никого не заинтересовала

История сирийского мальчика из ролика о "химатаке" на Западе никого не заинтересовала

4 часа назад
Пользователи жалуются на сбои в работе YouTube

Пользователи жалуются на сбои в работе YouTube

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 апреля 2018 года (13:00)

4 часа назад
125
На "Аллее правителей" в Москве установили бюст Бориса Ельцина

На "Аллее правителей" в Москве установили бюст Бориса Ельцина

4 часа назад
У подъезда дома в Химках нашли тело странно умершего сотрудника ИВС

У подъезда дома в Химках нашли тело странно умершего сотрудника ИВС

5 часов назад
Стой, кто идёт: обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв

Стой, кто идёт: обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв

5 часов назад
В Варшаве состоится мировая премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

В Варшаве состоится мировая премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

5 часов назад
Брюссельский суд дал парижскому террористу 20 лет

Брюссельский суд дал парижскому террористу 20 лет

5 часов назад
Meizu 15: китайская фирма выпустила "юбилейные" смартфоны

Meizu 15: китайская фирма выпустила "юбилейные" смартфоны

5 часов назад
Полицейские находились в двух шагах от оскверненного монумента Скорбящей матери в Полтаве

Полицейские находились в двух шагах от оскверненного монумента Скорбящей матери в Полтаве

5 часов назад
"Собачий нянь" обокрал в Подмосковье модель журнала Playboy

"Собачий нянь" обокрал в Подмосковье модель журнала Playboy

5 часов назад
В свой день рождения Папа Франциск угостит мороженым 3 тысячи нищих

В свой день рождения Папа Франциск угостит мороженым 3 тысячи нищих

6 часов назад
Ульяновская область будет присуждать Ленинскую премию

Ульяновская область будет присуждать Ленинскую премию

7 часов назад
Восточная Гута и Дума оживают: в сирийские города возвращается мирная жизнь

Восточная Гута и Дума оживают: в сирийские города возвращается мирная жизнь

7 часов назад
Вести.net: небольшой фотосервис SmugMug купил крупный Flickr

Вести.net: небольшой фотосервис SmugMug купил крупный Flickr

7 часов назад
5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются

5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются

7 часов назад
25 неизвестных фактов о мультфильмах Disney

25 неизвестных фактов о мультфильмах Disney

7 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28