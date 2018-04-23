Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался самым высокооплачиваемым футболистом в мире, заработав в текущем сезоне 126 миллионов евро. В эту сумму вошли доходы от рекламы, различные премии и собственно зарплата игрока.

Следом за ним расположился Криштиану Роналду, выступающий за мадридский "Реал" и сборную Португалии. Его доход составил 94 миллиона евро. Третьим футбольным богачом стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и бразильской сборной Неймар, заработавший 81,5 миллиона, сообщает РИА Новости.

Среди тренеров первое место занял наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с 26 миллионами евро. Итальянец Марчелло Липпи, возглавляющий сборную Китая, расположился на почетной второй строчке (23 миллиона). В тройке оказался главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне (22). Чуть-чуть не дотянул до "призового" места наставник "Реала" Зинедин Зидан. Для этого французу не хватило всего одного миллиона евро.