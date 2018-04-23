Кондиционер в каждый БТР. Российская армия переходит на боевую технику с климат-контролем

Все российские БМП, БТР, в том числе новейшие "Курганец" и "Бумеранг", будут оснащаться кондиционерами. Причем эти системы будут не только поддерживать комфортную температуру в боевом отделении и охлаждать оборудование машин, но и помогать при запуске двигателя даже в самый сильный мороз, пишет агентство ТАСС со ссылкой на корпорацию "Уралвагонзавод".

Как уточнили производители бронетехники, раньше кондиционеры ставили только в те машины, где экипаж находился постоянно. Это, например, командные или связные. Однако после того, как российские БТР и БМП прошли испытание жарким ближневосточным климатом, и после создания арктических подразделений, отечественные военные решили, что климат-контроли надо ставить на всю технику.

Кстати, ранее "Уралвагонзавод" объявил, что Т-90М – это первый отечественный танк, на котором кондиционер стоит в базовой комплектации. Климатическая установка состоит сразу из нескольких блоков. Они включаются и выключаются независимо друг от друга, и таким образом регулируют температуру в боевом отделении танка. Как говорят разработчики, нужно всего 30 минут, чтобы создать комфортные условия для экипажа Т-90М.