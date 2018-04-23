Обнаружено первое свидетельство ветеринарной трепанации в каменном веке

На неолитической стоянке во Франции обнаружен почти полный коровий череп с аккуратным отверстием, которое, скорее всего, появилось в результате хирургической операции. Об этом сообщает научная статья, опубликованная в журнале Scientific Reports французскими исследователями Фернандо Роцци (Fernando Rozzi) из Национального центра научных исследований и Аленом Фроментом (Alain Froment) из Музея человека.

Напомним, что неолит – это эпоха перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, в том числе и животноводству. На стоянке, где люди обитали примерно с 3400 по 3000 годы до нашей эры, обнаружены кости овец, коз, свиней и, наконец, коров.

Внимание археологов привлекло отверстие в правой лобной кости животного. Тщательно рассмотрев все возможные версии, авторы пришли к выводу, что речь идёт о трепанации черепа.

Конечно, дыру в черепе можно пробить и без всякой хирургии. Это мог сделать вообще не человек, а другое животное, благо у коров есть рога. Но в этом случае череп, помимо большого отверстия, получил бы много мелких повреждений. А их нет.

Иногда дыры в костях образуются из-за болезней, таких как сифилис или туберкулёз. Но в этом случае, опять-таки, на черепе должны остаться другие следы заболевания.

Наконец, отверстие слишком ровное и аккуратное, чтобы списать его на посмертное повреждение трупоедом. Одним словом, кость явно продырявил человек с некой вполне определённой целью.

Зачем? Гастрономические манипуляции предположить трудно. Чтобы вынуть из черепа весьма питательный мозг, совсем не нужно сверлить лобную кость. Возможно, это был религиозный ритуал? Не исключено. Однако против такой версии говорит тот факт, что череп фактически выбросили в мусор.

С предметами религиозных церемоний в подавляющем большинстве случаев так не поступают. Конечно, подобные примеры есть. П. Буайе в замечательной научно-популярной книге "Объясняя религию. Природа религиозного мышления" рассказывает о племени, у которого ритуальные маски имеют сакральное значение лишь непосредственно во время обряда, а потом просто выбрасываются. Но среди колоссального количества описанных культов такое поведение – редчайший исключительный случай. Трудно поверить, что археологам настолько повезло.

Между тем трепанация человеческих черепов – это практика, известная с мезолита. Правда, в археологических памятниках каменного века ещё никогда не обнаруживались следы такой операции, проведённой на животном. Но следы и царапины вокруг дыры в коровьей кости аналогичны тем, что найдены на трепанированных человеческих черепах.

"Я считаю, что доказательства трепанации неоспоримы, – говорит Роцци, чьи слова приводит информационное агентство AFP. – Это единственное возможное объяснение".

Остаётся вопрос, было ли это вмешательство с ветеринарными целями или отработка учеником техники для будущих операций на людях. Во втором случае логично предположить, что манипуляции совершались над коровьим трупом. К сожалению, археологам не удалось определить, было ли отверстие сделано при жизни животного. Однако кость не начала восстанавливаться в повреждённом месте. То есть корова могла быть жива на момент начала операции, но в любом случае не прожила после неё долго.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали про первобытную трепанацию. Точные цели этих операций остаются загадкой, как и то, как в каменном веке люди овладели столь высоким хирургическим мастерством.

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