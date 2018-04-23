Пожарные проверяют сообщения о возгорании в "Москва-Сити"

Поступило сообщение о пожаре в башне "Меркурий Сити Тауэр" комплекса "Москва-Сити".

Об этом ТАСС рассказал информированный источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожарным поступил сигнал о возгорании в здании по адресу Первый Красногвардейский проезд, дом №15. В настоящее время туда направлены спасательные расчеты.

Высота 75-этажного небоскрёба "Меркурий" составляет более 338 метров, не считая антенны. В здании расположены офисы, апартаменты, торговые и рекреационные зоны.

В настоящее время сообщений об эвакуации людей из башни не поступало.

21 апреля пожарные и спасатели проверяли информацию о задымлении в другом небоскребе "Москва-Сити" – ОКО. Оттуда было эвакуировано из-за возможного задымления на 6-7 этажах башни более 300 человек. После проверки здания информация о возгорании и задымлении не подтвердилась.