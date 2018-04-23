Марк Захаров стал Героем труда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания героя Труда худруку "Ленкома" Марку Захарову и еще четверым россиянам. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Героем Труда также стали гендиректор Туламашзавода Евгений Дронов, главный тренер профессионального волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь, проходчик подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.

Звание Героя Труда РФ было учреждено в 2013 году. Это высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Ежегодная церемония вручения награды приурочена к 1 мая – Дню труда.