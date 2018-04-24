Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Ростиславу еще не было годика, когда он пережил свой первый инсульт. Мама малыша каждую минуту боится потерять своего единственного сыночка. Никто не знает, когда инсульт повторится опять. А за ним может случиться еще один и еще…

У мальчика редчайшая патология – болезнь Мойа-Мойа. Название пришло из японского языка и означает "подобное сигаретному дыму". Речь идет о сосудах головного мозга. Постепенно сужается просвет средней мозговой артерии. Это приводит к череде инсультов и в какой-то момент к смерти.

Ростиславу срочно требуется ваша помощь!

ПОМОЧЬ РОСТИСЛАВУ

Все случилось внезапно. В конце октября 2017 года родители заметили, что их сынок резко ослаб. Педиатр назначил стандартное лечение при ОРВИ. Три дня мозг крошечного Ростислава был без кислорода. Клетки мозга умирали, пока ребенка лечили от простуды. Заметить у семимесячного ребеночка инсульт практически невозможно. Только встревоженное сердце матери не могло успокоиться и оставить все как есть.

Когда родители привезли малыша в больницу, врачи молча забрали кроху в реанимацию. Тогда родители и узнали, что у их сына инсульт. А после череды обследований в национальном центре им. Алмазова Ростиславу поставили страшный и очень редкий диагноз – Мойа-Мойа.

В России практики лечения такого заболевания нет, так как зафиксировано и описано не более 30 подобных случаев. Родители не могли согласиться с тем, что их сынок будет постепенно умирать от неизлечимой болезни. Их молитвы были услышаны, и решение нашлось. В Швейцарии научились спасать таких пациентов, проводят сложнейшие операции по реваскуляризации средней мозговой артерии. После них детки полностью становятся здоровыми и живут полноценной жизнью!

Но цена жизни маленького Ростислава оказалась невероятно большой – 9860300 рублей. Родители в отчаянии. Такую сумму они даже представить себе не могут. А каждый новый день без операции – это риск нового инсульта. У маленького Ростика нет ни одного лишнего дня.

Мы умоляем вас спасти крошечного Ростислава. Давайте докажем, что жизнь ребенка не имеет цены!

Помочь Ростиславу можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Иванова Ростислава"