Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
На схеме московского метро уже к концу лета появится новая ветка. Для пассажиров откроются сразу четыре станции Кожуховской линии. Строительство уже вышло на финальную стадию, начались отделочные работы.
Строители шлифуют потолки на станции "Косино". Вестибюли выкладывают мрамором, платформу, которая растянулась на 160 метров, гранитом.
Яркий цветовой акцент на выходах, зеркальные колонны, глянцевый потолок, путевые стены из белого и кремового мрамора. Вестибюли здесь будут примыкать к платформе сбоку, а не с концов — ландшафт местности диктовал строителям свои условия.
"Станция залегает в сложных гидрогеологических условиях на глубине более 22 метров, пересекая два водоносных горизонта, что существенно в свое время осложнило нам строительство", — рассказывает Рашид Бикбулатов, руководитель по строительству станции "Косино".
Учитывать приходилось и расположение Таганско-Краснопресненской линии метро. Чтобы присоединить строящуюся Кожуховсую ветку, там несколько раз закрывали движение.
Сдавать Кожуховскую линию будут поэтапно. Первым запустят участок от "Некрасовки" до станции "Косино". В будущем пассажиры смогут попадать с розовой ветки на Большую кольцевую и МЦК в районе "Нижегородской".
"К концу лета мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы, станция "Некрасовка" сегодня уже практически на 92% готова, остальные станции — какие-то на 70%, какие-то на 80%. Станция "Косино" готова на сегодняшний день на 72%", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
На станции "Косино" появятся транспортно-пересадочный узел, торговый центр, подземная и уличная парковка, удобные переходы на железнодорожную платформу и автобусные остановки.
"Вдоль Лермонтовского проспекта будут сформированы перроны посадки-высадки, которые позволят пассажирам выходить со станции метро и по принципу "сухие ноги" выходить уже на посадку городского транспорта", — объясняет Андрей Малыгин, управляющий директор "Мосинжинвест".
Первые четыре станции Кожуховской линии — это метро в пешей доступности для сотни тысяч москвичей. Вся же ветка свяжет семь районов столицы и подмосковные Люберцы в следующем году.
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