Лечение по мировым стандартам: в "Сколкове" открывается клиника нового поколения

В "Сколкове" завершилось строительство уникального диагностического центра. Это первая клиника, созданная на базе нового международного медицинского кластера. Здесь можно будет пройти обследование с помощью новейшего оборудования и на ранней стадии выявить редкие и сложные заболевания.

Вместо пациентов в палатах находятся очень похожие на людей роботы, даже закричат, если не ввести обезболивающее. Симуляционный центр позволяет сымитировать любую операцию. Выбираем удаление желчного пузыря. Скоро тренироваться здесь смогут все столичные врачи и медсестры.

"Вместо того, чтобы отправить 10 хирургов на стажировку в Германию, приедет специалист. Он уже изначально будет понимать, как этот курс проводить. Он практически не отличается от оснащения ведущих мировых учебных центров", — говорит Нияз Гилязов, специалист по медицинскому оборудованию.

Этажом ниже располагается диагностический центр. Роботов здесь нет, поэтому для демонстрации их заменяют, чем получится. В кабинете маммографии используют обычный воздушный шарик. Пройти обследование здесь смогут даже самые стеснительные пациентки — аппарат за полчаса проведет обследование без помощи врача.

"За короткий промежуток времени мы получаем максимальную информацию о состоянии молочной железы, причем при первичном обследовании женщины", — объясняет Валерий Ховрин, руководитель отделения лучевой диагностики.

Вся техника — последнего поколения. В мире нет аналогов современнее. Диагностика любого органа и любой сложности с минимумом ущерба для организма.

"Это и заболевания коронарных артерий, и заболевания головного мозга, органов брюшной полости, то есть абсолютно все части человеческого организма могут быть исследованы на технике этого класса", — добавляет Валерий Ховрин, руководитель отделения лучевой диагностики.

По планам клиника будет рассчитана на 50 тысяч посещений дневного стационара, более 10 тысяч операций в год.

"Оператором нового центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля "Хадасса". Надеюсь, что они в течение ближайших месяцев закончат обкатку оборудования, комплектацию кадрами и примут первых пациентов", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Клиника платная, но получить лечение у лучших израильских специалистов теперь можно будет, не выезжая за границу. С развитием медицинского кластера в "Сколкове" здесь появятся отделения и других передовых клиник мира. А столичные врачи смогут свободно перенимать опыт и технологии и внедрять их по всей Москве.