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Отравление Скрипаля 1 час назад
Глава ОЗХО - пранкерам: "Новичок" могли произвести в любой стране
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что поговорили с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу, который сказал, что загадочное вещество, отравившее экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могло быть изготовлено в любой стране, где есть специалисты-химики, в том числе в США. По некоторым данным, во время разговора пранкеры представились премьер-министром Польши.
"Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой", — говорит человек, представленный как Узюмджу, на записи разговора, опубликованной на YouTube-канале пранкеров.
Глава ОЗХО в разговоре с пранкерами подчеркнул, что материалы для производства этого вещества легко доступны, но для его производства нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория. Поэтому, по мнению собеседника пранкеров, это вещество "не могло быть произведено террористами, организованной преступной группировкой или частными лицами".
Что касается самого вещества, он подтвердил, что эксперты ОЗХО согласны с выводами Великобритании. "Та же самая формула и так далее. Они называют его "Новичок", — цитирует ответ главы ОЗХО РИА Новости. — Мы не можем его так называть, потому что "Новичок" — название, используемое западными странами, а не общепринятое. Это единственная разница. Это как говорить о воде и H2O".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
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