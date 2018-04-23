Тема:
Нанотехнологии и решения на их основе 1 час назад
Подводная нанотехнология: найдены водоросли с "опаловыми" свойствами
Драгоценный и полудрагоценный опал тысячелетиями ценится, в первую очередь, за удивительные переливы. За счёт уникальной структуры и люминесцентных свойств этот минералоид (аморфный кремнезём) способен блестеть самыми различными цветами, а для благородных опалов характерен радужный перелив – опалесценция.
Но, как выяснилось, не только минералы могут образовывать такие мерцающие структуры. Команда из Университета Бристоля (Великобритания) обнаружила необычные "опаловые" водоросли.
Речь идёт о виде Cystoseira tamariscifolia из класса бурых водорослей. Впрочем, этот вид больше известен как "радужные водоросли". Они встречаются на побережье Великобритании и других стран Европы.
Во время отлива, оказываясь под солнечными лучами, эти водоросли приобретают неприметный тёмно-оливковый цвет, зато по время прилива, находясь в толще воды, где свет уже не столь яркий, они начинают переливаться различными сине-зелёными оттенками.
Как выяснилось, обеспечивается такое явление за счёт крошечных внутриклеточных сфер, заполненных липидами. Эти своеобразные микрокапсулы контролируют отражение света от клеток, наполненных хлоропластами – зелёными органеллами, содержащими хлорофилл и отвечающими за фотосинтез.
Но на этом сюрпризы не заканчиваются: при более тщательном изучении водорослей специалисты обнаружили, что те способны "включать" и "выключать" самосборку, создавая структуры, реагирующие на солнечный свет и очень напоминающие опалы.
Если говорить о минералах, подобные структуры возникают из наноразмерных сфер, которые плотно и регулярно "упакованы" и имеют характерные оптические свойства – отражают волны света различных длин, поясняют исследователи. При этом опалесценцию обеспечивают стеклянные структуры, сформированные глубоко в недрах земли из кремнезёма, поясняют авторы.
У C. tamariscifolia по сути наблюдается то же самое, с той лишь разницей, что их наносферы представляют собой крошечные капельки липидов, производимых самой водорослью. Из них получается что-то вроде природных фотонных кристаллов (как, например, у хамелеонов).
Руководители исследовательской группы Хизер Уитни (Heather Whitney) и Рут Олтон (Ruth Oulton) признаются, что не могут пока что понять, каким образом запускается самосборка липидных сфер в упорядоченные структуры, которые реагируют на солнечный свет и создают "опаловые" переливы.
Ещё более любопытно, что C. tamariscifolia может осуществлять динамичную самосборку межклеточных фотонных кристаллов в течение нескольких часов. Когда водоросль находится под водой, при неярком освещении, из разрозненного состояния наносферы постепенно выстраиваются в упорядоченную "опаловую" структуру, то есть отражающую свет.
Авторы отмечают, что теперь крайне важно понять, какие же механизмы лежат в основе такой необычной способности. Это открытие можно использовать при создании биоразлагаемых упаковочных материалов, а также более эффективных солнечных батарей.
Научная статья с более подробным описанием работы была опубликована в издании Science Advances.
Напомним, что водоросли сегодня используются для производства биотоплива, изготовления аккумуляторов и сверхпроводников, а также для создания вакцин нового поколения.
Ранее по теме
-
Физики вырастили гибкие, как резина, алмазы3 суток назад
-
Не горячись: пористый кремний решит проблему охлаждения электроники7 суток назад
-
Возможности человеческого уха впервые воспроизвели в наноразмерном резонаторе20 суток назад
-
Российские учёные создали из оксида вольфрама наночастицы, избирательно убивающие раковые клетки1 месяц назад
-
Новые нановолокна продлят жизнь солнечным батареям в космосе и обычным батарейкам на Земле1 месяц назад
-
Учёные из Омска придумали, как заставить молекулы собираться в треугольные "кирпичи"1 месяц назад
Сейчас
В Домодедедове самолет "Саратовских авиалиний" столкнулся с буксировщиком
В Воронеже умер экс-басист "Сектора газа"
Картина дня
-
Премьер Армении ушел в отставку
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж ОСАГО
- Смерть за два дубля: как готовились видео про химатаку
- Брюссельский суд дал парижскому террористу 20 лет
Самое читаемое
-
Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад
- 200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Число жертв ДТП с паломниками под Тверью возросло вдвое
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Рубль ждут тяжелые дни
- Страны избегают госдолг США. Гегемонии доллара конец
- Демпартия США подала иск к России за выборы 2016 г.
- Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай
- Прогноз: сирийский мальчик может поддержать рубль
- Нефть по $70. Готова ли экономика к таким ценам?
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Солевой спрей при насморке: зачем он нужен и как его выбирать
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля