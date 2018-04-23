Чемпионат мира. В Санкт-Петербурге появится дом для ЛГБТ-болельщиков

Во время чемпионата мира по футболу в России болельщики с нетрадиционной сексуальной ориентацией смогут чувствовать себя как дома. По крайней мере в Санкт-Петербурге, где во время мирового первенства откроет свою работу дом ЛГБТ-гордости.

Его сотрудники окажут помощь фанатам, волонтерам и другим участникам турнира в размещении, а также постараются решить другие возникшие проблемы людей, предпочитающих иные формы близкого общения, сообщает Sports.ru.

При этом дом ЛГБТ-гордости в Санкт-Петербурге не будет иметь статус официального представителя соответствующей международной организации. Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.