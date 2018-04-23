И.о. премьер-министра Армении стал Карен Карапетян

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

Как передает "Интерфакс", решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства республики. В ходе совещания было признано, что после заявления Сержа Саргсяна об отставке с поста главы кабинета министров, он не может дальше исполнять свои полномочия.

В таком случае, согласно законодательству, обязанности премьер-министра возлагаются на первого вице-премьера.

Ранее, в связи с волной протестов против его назначения, в ходе которых приняли участие и военнослужащие, председатель правительства Армении Серж Саргсян выступил с обращением, в котором признал правоту своего политического оппонента Николы Пашиняна и отметил, что "улица против моего назначения, и я выполняю ваше требование".

Протесты начались 13 апреля, когда стало известно, что Саргсян, дважды избиравшийся президентом Армении – в 2008 и 2013 года, теперь собирается стать премьер-министром страны – после того, как вступили в силу изменения в конституцию, по которым руководитель правительства становится главой государства с самыми широкими полномочиями.

Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, а 17 апреля, в ответ на избрание Саргсяна, объявила о начале "бархатной революции".