Федор Смолов: предпочту выход из группы званию лучшего бомбардира

Нападающий "Краснодара" и национальной команды России Федор Смолов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу. По его мнению, на групповом этапе лишь Уругвай можно считать одной из ведущих сборных мира. Поэтому форвард настроен оптимистично.

"Мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная. Да, Уругвай — одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем — для нас заключительная в группе, и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично", — приводит слова Смолова РИА Новости.

Также футболист признался, что званию лучшего бомбардира чемпионата мира он предпочтет выход сборной России из группы. "Конечно, предпочту выход из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один", — заявил форвард.