За связь с учениками физруку школы в КБР грозит 6 лет колонии

В Кабардино-Балкарии учителя физкультуры одной из школ обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками, расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, 48-летний физрук с апреля 2013 года по сентябрь 2015-го неоднократно вступал в половые отношения с учениками в подвале школы.

Мужчине предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье о мужеложстве с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Свою вину мужчина полностью признал, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.