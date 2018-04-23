В Воронеже умер экс-басист "Сектора газа"

В Воронеже умер бывший бас-гитарист популярной рок-группы "Сектор газа" Сергей Тупикин. Факт подтвердили на официальной страницы группы в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщил РИА Новости представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, причина смерти музыканта пока не раскрывается: все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

Сергею Тупикину было 53 года. Он был бас-гитаристом группы "Сектор газа" на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.

В конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле его дома. После этого Сергей Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.