В Домодедове самолет "Саратовских авиалиний" столкнулся с буксировщиком

Буксировщик столкнулся с самолетом "Саратовских авиалиний", готовящимся к выполнению рейса Москва-Саратов.

Как передает "Интерфакс", в столичном аэропорту Домодедово аэродромный тягач слегка столкнулся с носовым обтекателем самолета, оставив след на лакокрасочном покрытии воздушного судна. Предварительный осмотр лайнера показал отсутствие повреждений конструкции.

В результате инцидента рейс, который должен был вылететь из Москвы в Саратов, отправился с задержкой. Вылеты из Саратова в Москву также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания.