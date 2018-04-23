Перуанские индейцы линчевали изучавшего галлюциногены канадца

Изучавший в Перу способы общения с духами посредством наркотических отваров 41-летний житель Канады пал жертвой разъяренных членов племени шипибо-конибо, заподозривших его в убийстве местной 81-летней целительницы Оливии Аревало. Проведшего в верховьях Амазонки около пяти лет "ученика" сначала задушили, потом линчевали и предали земле. Начало расправы сняли на видео.

"Народной медициной" Себастьян Пол Вудроф заинтересовался в 36 лет, как он сам рассказывал, после неудачных попыток его родственника избавиться от алкоголизма. Борьба за улучшение кармы своей семьи и привела его в район Укаяли, где он взялся постигать методы приготовления галюциногенного напитка аяуаска.

Что стало причиной смертельного конфликта, пока что точно никто сказать не может: по одной версии, с Аревало расправились черные лесорубы, против действий которых она неоднократно выступала, по другой — с шаманом в состоянии наркотического опьянения расправился Вудроф и двое его знакомых, которые пришли отомстить за ее сына, с завидной регулярностью воровавшего вещи и ценности у канадца, отмечает Exitosa Noticias.

Все произошло в минувший четверг, 19 апреля: после обнаружения тела 81-летней женщины члены племени быстро вышли на подозреваемого, вытащили его из хижины и избили. На кадрах видно, что канадец просил о пощаде, но его никто не послушал. Один из индейцев накинул ему на шею веревку, после чего "ученика" задушили, долго возили его тело по деревне, затем линчевали и закопали в полутора километрах от дома Аревало.

Пока остается неясным, кто же сообщил о пропаже иностранного гражданина в полицию, но в минувшую субботу стражи порядка обнаружили его могилу. После первичного осмотра следователи установили, что подельники Вудрофа скрылись с места на мотоцикле, но выйти на их след так и не удалось.

Убийство Аревало наделало много шума в Перу, где до сих пор остаются нераскрытыми гибель нескольких лидеров местных племен, противостоявших массовой вырубке леса и промышленной добыче полезных ископаемых.