Виталий Мутко: на финал Кубка России сделаем свободный вход

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал оценку будущему финалу Кубка России по футболу, куда неожиданно пробились "Тосно" (Ленинградская область) и команда из ФНЛ "Авангард" (Курск). Также он пообещал организовать финальный матч на высшем уровне, предположив, что вход на него сделают свободным.

"Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность (дойти до финала Кубка России). Пример Курска как раз об этом. Какой есть финал — такой и есть. Будем организовывать все на высшем уровне. Скорее всего, сделаем свободный вход", — цитирует Мутко РИА Новости.

Напомним, что финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде. Начало матча намечено на 19:00 по московскому времени.