Найден свидетель, рассказавший правду об истинном отце "сына" Спартака Мишулина
В студии "Прямого эфира" всплыли неизвестные ранее подробности из жизни Тимура Еремеева, которые противоречат утверждению, будто он – родной сын Спартака Мишулина.
После того, как эта история вызвала большой резонанс, родная дочь всенародно любимого актера Карина Мишулина продолжает бороться за честное имя отца. Это дается ей непросто, поскольку Кариину затравили в соцсетях фанаты Тимура Еремеева.
Кроме того, есть и коллеги по "театральному цеху", которые считают, что рождение внебрачного ребенка было вполне возможным, а детям свойственно идеализировать своих родителей.
Между тем, адвокат Карины Мишулиной Валерий Панасюк заявляет: ранее проведенное исследование, которое якобы установило родство Карины и Тимура, не является легитимным. Сейчас он собирается подавать новый иск о защите чести и достоинства своей клиентки.
Панасюк утверждает, что доказательством родства Тимура и Спартака Мишулина было бы свидетельство о рождении, но у Еремеева в графе "отец" значится некий Сергей, а подпись Мишулина на документах, на которые ссылается сторона Еремеева, эксперты признали сделанной рукой другого человека.
Сейчас в этом деле появился новый свидетель – Евгений Соколов из Барнаула, который раскрыл нелицеприятные факты из жизни Еремеева.
Он рассказал, что познакомился с тогда еще начинающим актером Тимуром Еремеевым в Москве в 2005 году. По его словам, они подружились и тесно общались восемь месяцев.
Тогда Тимур рассказывал Соколову, что его отец, которого зовут Сергей, — неудачник, пьяница, который его бил.
При этом, рассказывает Соколов, Еремеев в те годы никогда даже не упоминал имени Спартака Мишулина.
Соколов также сообщил, что в то время они иногда баловались легкими наркотиками, и однажды их обоих задержали. Тимур пообещал Евгению помочь, если тот возьмет вину на себя, но обещания не сдержал, и в итоге в тюрьму Соколов сел один. А сейчас, рассказывает он, Еремеев на контакт с ним не идет.
Действительно ли имел место в биографии этот факт? Что говорят об этой ситуации хорошо знавшие Спартака Мишулина актриса Лариса Голубкина и знаменитый режиссер Калерия Кислова? Училась ли Татьяна Еремеева (Соколова) в школе в Вологде, где во время съемок "Достояния республики" якобы она и познакомилась с Мишулиным? И почему до сих пор не провели легитимную генетическую экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли Тимур Еремеев – сын любимого миллионами актера? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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