Сборная Ирана приедет первой на чемпионат мира в Россию

Сборная Ирана по футболу приедет в Россию 5 июня для участия в чемпионате мира. Таким образом, она раньше других команд окажется в нашей стране. Напомним, что иранцы выбрали для проживания подмосковную Баковку, где обычно готовится к играм московский "Локомотив".

"Сборная Ирана станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира. Они приедут 5 июня", — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Виталия Мутко.

На групповом этапе чемпионата мира иранская сборная сразится с командами из Испании, Португалии и Марокко. Главный футбольный турнир стартует 14 июня в Москве.