Правительство Армении ушло в отставку

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства после того, как со своего поста ушел премьер-министр страны Серж Саргсян, передает "Интерфакс".

Политик дважды избирался на пост президента Армении в 2008 и 2013 годах, а 17 апреля 2018 года был утвержден главой кабинета министром.

В тот же день оппозиция объявила о начале "бархатной революции", все эти дни в стране продолжали акции протеста. 23 апреля Саргсян объявил, что уступает требованиям оппозиции и подает в отставку. Исполнять обязанности главы правительства республики будет первый вице-премьер Карен Карапетян.