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Ситуация на Украине 3 минуты назад
Новый инструмент в гибридной войне: Порошенко хочет отдельную церковь
Петр Порошенко планирует создать Единую украинскую православную церковь на базе Киевского патриархата. Таким образом политик рассчитывает порвать религиозные связи с Москвой. Президент Украины обратился за помощью к Константинопольскому патриарху Варфоломею.
На Украине сейчас действуют три церкви, которые относят себя к православным, и лишь одна из них считается канонической.
"Каноническая украинская православная церковь Московского патриархата — по факту Украинская. Еще есть так называемая автокефальная церковь, не признанная в православном мире, она менее активная в последние годы. И активизировался после Майдана Киевский патриархат, тоже раскольнический, возглавляемый преданным анафеме митрополитом Филаретом", — рассказывает Владислав Петрушко, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Никакие киевские патриархаты и автокефалии не признаются — весь христианский мир поддерживает контакты лишь с Украинской православной церковью Московского патриархата. У нее же больше всего прихожан.
"У нас 12,5 тысячи приходов, 270 монастырей, мы были и остаемся самой крупной церковью Украины. Тысячелетняя церковь народа. Мы именуемся Украинской церковью. Они создали Киевский патриархат, а нас стали называть Московским, говорят, что мы "понаехали", хотя нам 1030 лет, а им 25 лет", — объясняет Василий Анисимов, глава пресс-службы Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Новый проект Петра Порошенко, по словам экспертов, призван создать квазинезависимую религиозную организацию в противовес традиционной церкви.
"Цель Порошенко не принести мир верующим людям, а превратить церковь в инструмент влияния. Потворствуя националистам и радикалам из Киевского патриархата, Порошенко не первое подобное заявление делает, его цель — привлечь электорат в начинающейся предвыборной гонке", — уверен политолог Александр Асафов.
Президент Украины не скрывает, что появление новой религиозной структуры — это "инструмент борьбы в гибридной войне с Россией".
"Для меня дело утверждения поместной церкви — дело такой же важности, как полученный безвиз, соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которое у нас впереди", — рассказывает президент Украины Петр Порошенко.
Дать автокефалию, то есть независимость украинским религиозным деятелям, по традиции может лишь так называемая материнская церковь, в данном случае — РПЦ. Однако сотни лет единения и светские, и псевдодуховные власти в Незалежной отвергают, считая своей "матерью" Константинопольский патриархат. Именно поэтому и обратились к патриарху Варфоломею. На его официальном сайте уже появился первый комментарий.
"Получив от церковных и гражданских властей, которые представляют миллионы украинских православных христиан, петицию о предоставлении автокефалии, принято решение теснее общаться и координироваться с сестринскими православными церквями в этом вопросе", — говорится в заявлении Константинопольского патриархата.
Это означает, что Варфоломей может обсудить вопрос с представителями всех 15 поместных церквей православного мира и собрать внеочередной синод.
"Автокефалия дается матерью-церковью. Нужно, чтобы РЦП признало, и чтобы это признали все поместные церкви. То, что президент Украины Петр Порошенко пытается создать поместную церковь — это для того, чтобы эта церковь ему целиком подчинялась", — считает протоиерей Ростислав Ярема, и.о. настоятеля Храма Живоначальной Троицы на Алексеевской, город Москва.
Гипотетическое признание новой религиозной структуры на Украине означает, что другие церкви примут и ее святых. Между тем, представители Киевского патриархата к праведникам причислили воинов УПА (организация запрещена в России), которые убивали людей в Катыни.
Уже несколько десятилетий разные президенты Незалежной пытаются создать новую украинскую церковь, полностью лояльную власти. Этот вопрос с Вселенским патриархом обсуждал еще Ющенко. Однако воз и ныне там. Брать на себя груз ответственности и признавать отступников, уверены священнослужители, Варфоломей не станет. Слишком велик риск того, что раскол в стране может усугубиться — зеленый свет получат радикалы, которые давно мечтают передать под власть лжецерковников многочисленные монастыри и церкви Украины.
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