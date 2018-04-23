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Конфликт в Сирии 46 минут назад
Россия и Китай решают, как защитить международное право
Провокации Запада в Сирии могут повториться. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заявление главы российского МИДа прозвучало в Пекине, где Лавров встретился с главой Китая Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Переговоры прошли в преддверии важного события — совещания глав МИД стран-участниц ШОС.
Рука об руку, плечом к плечу: "Отношения России и Китая — богатство двух стран", — так Си Цзиньпин приветствовал Сергея Лаврова. Тесные связи — еще и гарантия глобальной безопасности: страны должны вместе защищать международное право, грубое нарушение которого мир наблюдает прямо сейчас.
Самосуд и провокация: США и их союзники били по Сирии прицельно — в попытке подорвать не придуманные базы с химоружием, а сам мирный процесс. И этот "постановочный спектакль", как назвал Сергей Лавров знаменитое уже видео якобы с жертвами химической атаки. Несмотря на то, что актеры уже предстали перед камерами без грима, инспекторов ОЗХО в этот театр военных действий до сих пор не пустили. "Ближайшая задача — чтобы инспекторы ОЗХО не поддавались давлению", — подчеркивает Сергей Лавров.
События в Сирии должны вернуться в рамки международного права: Китай, как и Россия, крайне негативно оценивает происходящее. "Китай всегда выступал и выступает против применения военной силы в международных отношениях, — подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И. — Любые меры принудительного характера, особенно военные, должны быть одобрены Советом безопасности ООН. Россия уже приложила огромные усилия и добилась позитивных результатов".
Силой решать подобные серьезнейшие кризисы неприемлемо. И это, по мнению Лаврова, понимают даже те страны, которые поддержали неправомерную атаку по Сирии. Тем не менее, стоит ждать новых провокаций.
Возможный односторонний выход США из иранской ядерной сделки сведет на нет усилия всего мирового сообщества. Общая позиция наших стран — ключевой фактор стабильности на планете: это и слова Сергея Лаврова, и лейтмотив встречи министра обороны Сергея Шойгу (он сегодня тоже с визитом в Пекине) с председателем КНР Си Цзиньпином.
Стороны согласились, что весомый вклад в укрепление безопасности в регионе и мире внесет саммит стран ШОС, который пройдет в Китае в июне. Как раз завтра и Сергей Шойгу, и Сергей Лавров встретятся со своими коллегами по ШОС. К саммиту будет приурочен и госвизита в КНР Владимира Путина, и его первая в этом году встреча с Си Цзиньпином — политическое событие года в отношениях наших стран.
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