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Обмен санкциями 22 минуты назад
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
Еще одним скользкой темой предстоящих переговоров в Вашингтоне станут антироссийские санкции. Из дипломатических источников известно: Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием — совместно убедить США смягчить непродуманные и не просчитанные ограничения. Крупнейшие европейские предприятия могут оказаться на грани закрытия.
Если некоторые заводы остановят работу, то не смогут быстро ее возобновить. Решение нужно принимать срочно. Если такой алармизм звучит из уста самого президента Макрона — Европу действительно ждут колоссальные убытки.
Отсутствие надежных поставок, нарушение производственных цепочек. Тревожится и авторитетное немецкое издание Der Spiegel. Металлурги Германии призвали политиков как можно скорее договориться. Иначе промышленность встанет.
Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надежность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает все промышленное производство Германии, — заключает Der Spiegel.
Например, Германия и Франция могут сильно обжечься на американских санкциях в отношении концерна "РусАл". Дефицит алюминия — удар по немецким машинам и французским самолетам. Оксид алюминия взлетел в цене — Германия покупает у России треть необходимого ей сырья. Цены на сам металл на максимуме за 7 лет. В начале апреля тонна не доходила до 2 тысяч долларов — а сейчас подбирается к 3-м. Европейцы в панике — почти половина продаж "РусАла" идет именно в Европу, в то время как на зачинщицу Америку приходится меньше 20 процентов.
"В отличие от Америки, у Германии, у Франции, у некоторых других европейских стран десятилетиями выстроены прекрасные отношения с российским рынком. Они будут терять там не просто какие-то ниши, а просто определенную долю и контракты, которые долгие годы имели с российскими компаниями", — считает немецкий политолог Александр Рар.
Минфин США Европу вроде бы слышит. Но ставит сомнительные условия. Санкции с "РусАла" могут и снять, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Российская география — между востоком и западом — неоспоримое преимущество. Мудрый Китай в санкционные игры не встревает. Товарооборот Пекина и Москвы прибавляет по 20 процентов в год. Тот же "РусАл" уже ведет переговоры с восточным соседом. Не обошли экономику вниманием и главы МИД.
"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России. Двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций наших стран. Китай прочно занимает первое место в списке торговых партнеров России и у нас единое понимание необходимости улучшения качественных параметров экономического взаимодействия", — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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