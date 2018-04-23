Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с приемной внучкой

Голливудского актера Моргана Фримена обвинили в интимной близости с приёмной внучкой.

Как передает телеканал "Россия 24", такое заявление прозвучало на судебном заседании по делу об ее убийстве.

Иднна Хайнс была убита в 2015 году. Через некоторое время полиция задержала предполагаемого преступника — Ламара Девенпорта. На одном из последних заседаний он заявил, что перед убийством Хайнс рассказала ему об интимной близости с дедушкой.

При этом первые слухи об "особых" отношениях между родственниками появились ещё до смерти Идены Хайнс — в 2009 году. В Сети даже предполагали, что звездный актер сделал предложение собственной внучке.

80-летний Фримен является лауреатом премии "Оскар", "Серебряный медведь" и двух "Золотых глобусов".

Был четырежды женат, у него два сына и две дочери.

В сентябре 2017 года записал видеообращение, в котором потребовал от президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы 2016 года и защитить демократию от нападок со стороны РФ.