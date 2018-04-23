Индонезийский художник встраивает гигантских котов в городские пейзажи

Художник Франсдита Муафидин из индонезийского города Маланг публикует в "Инстаграме" фотографии котов, встроенных в урбанистические пейзажи и даже в мультфильмы. Гигантские "котзиллы" смотрятся очень органично среди домов и автострад, сообщает Brilio.

На "Инстаграм" художника подписаны почти пять тысяч человек.