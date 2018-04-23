Премьер-лига. "Спартак" на своем поле проиграл "Ахмату"

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и грозненским "Ахматом" завершился 27-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Магомед Митришев (11-я минута), Исмаэл Силва (23-я) и Бернард Бериша (50-я). "Спартак" на эти три гола смог ответить только одним. На 86-й минуте отличился Луис Адриано. В турнирной таблице чемпионата "красно-белые" с 50 очками идут на третьем месте, отставая от "Локомотива" и ЦСКА на семь и один балл соответственно. "Ахмат" с 34 очками поднялся на десятое место.

"Ахмат" впервые в истории одержал победу над "Спартаком" в Москве, отмечает ТАСС. Последние четыре матча между этими командами в чемпионатах России завершились победой "Спартака" с общим счетом 9:1.