Более сотни отставных генералов высказались против кандидата на должность главы ЦРУ Джины Хэспел

Сто восемь американских генералов и адмиралов в отставке призвали Сенат Конгресса США отвергнуть выдвинутую президентом кандидатуру на пост директора ЦРУ Джины Хэспел. Они направили письмо сенаторам, в котором выразили свое "беспокойство" по поводу участия Хэспел в "программах допросов с пристрастием".

"Мы отвергаем усилия оправдать ее действия, связанные с пытками задержанных, тем, что она "выполняла приказ", или тем, что теракты 11 сентября 2001 года служат оправданием незаконного и неэтичного поведения", — цитирует данное послание ТАСС.

По словам авторов письма, законодатели должны провести тщательное расследование причастности Хэспел к "задержанию подозреваемых в терроризме лиц и программам пыток" и, "если будет выяснено, что она играла какую-либо роль в проведении пыток, отдавала приказы пытать или была причастна к уничтожению свидетельств таких действий, то мы призываем отвергнуть ее кандидатуру".

Слушания в спецкомитете по разведке Сената, на которых будет рассматриваться кандидатура Хэспел, предварительно назначены на 9 мая.