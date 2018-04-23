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23 апреля 201822:45

Каррера: это самый слабый "Спартак" за время, что я руковожу командой

EPA

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги против грозненского "Ахмата". "Красно-белые" уступили со счетом 1:3.

"Да, это самый слабый "Спартак" за время, что я руковожу командой, — сказал Каррера, которого цитирует ТАСС. — Сегодняшняя игра не была на уровне "Спартака". Я беру всю вину на себя, так как я тренер. Я никого не обвиняю, это исключительно моя вина".

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