Теннисистка Касаткина проиграла на старте турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в Штутгарте, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.

В матче первого раунда россиянка потерпела поражение от словачки Магдалены Рыбариковой. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась поражением Касаткиной со счетом 2:6, 2:6. Следующей соперницей Рыбариковой станет первая ракетка мира румынка Симона Халеп.