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23 апреля 201823:58 Антон Подковенко

Дело Моргана Фримена: скандал с мертвой внучкой изрядно подпортил репутацию обличителя России

"Поделилась секретом, что дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения". Новость — из американского суда над убийцей 27-летней Идены Хайнс. Она более известна, как внучка Моргана Фримена. Соответственно, тот самый дед, это он и есть. Голливудская звезда, оскароносный актер, с некоторых пор — честь и совесть американских демократов. И тут — такие обвинения. Да еще и в более чем неуместной обстановке.

О нетривиальных отношениях с дедом Идена, якобы, рассказывала сама своему бойфренду и неким "другим". Естественно, конфиденциально. То, что информация всплыла в виде показаний и уже после смерти, это, конечно, жутко. По сути — свидетельство мертвой внучки против 80-летнего Фримена.

Любую порочащую связь, актер, конечно, отрицает. И, если бы репутация позволяла, возможно, удалось бы, что называется "спустить тему на тормозах". Но Морган Фриман в последние годы больше прославился не художественными работами, а политическими заявлениями. Попросту — провокациями.  Как он теперь работать будет после скандальных сообщений?

Видео 2005-го года. Красная дорожка и черные очки. Ослепительные улыбки Моргана Фримена и его сводной внучки исчезнут через три года, в 2008-м. Когда таблоид "Нэйшнл Эсквайр" напишет про их связь. Не было ничего, говорили оба. А жёлтая пресса писала, что даже пожениться хотят. Сейчас Фримен тоже отрицает слова бывшего бойфренда Идены Хайнс. Мол, так СМИ гоняются за рейтингами.

"Либо какое-то телешоу всё это вытащило, это грязное бельё, подтянув этого несчастного наркомана к этому ко всему, да? Либо наркоман, дабы расплатиться со своими сокамерниками, возможно, продал некую информацию", — считает Дмитрий Торин, шоумен, акционист.

Бойфренд, и он же убийца Идены Хайнс, рэпер Ламар Давенпорт и, правда, был под наркотиками, так называемой "ангельской пылью", когда нанес подруге 25 ударов ножом. А теперь, выходит, ещё и про отношения деда и внучки что-то знал.

"Адвокаты на это обратили внимание, скорее всего для того, чтобы показать, что Давенпорт находился в дополнительном состоянии аффекта. Давенпорт кричал, что он пытается изгнать бесов, дьявола, сатану из тела погибшей, что она находится под влиянием злых духов и, видимо, благодаря вот этому воздействию злых сил, также находилась в отношениях с дедушкой. Я не думаю, что это повлияет на решение судьи", — выразил мнение Григорий Красовский, адвокат.

Что касается самого Фримена, то про грязное бельё у человека с чистой репутацией поверить трудно. С подмоченной гораздо легче. Видео некоммерческой организации "Комитет по расследованию России", в котором Морган Фримен снялся прошлой осенью, заставило даже поклонников актера спросить: "А что у него в голове?"

По словам звезды "Побега из Шоушенка" и "Малышки на миллион", Москва вмешалась в ход американских выборов, развалила демократию. И вообще, мол, война между Россией и США уже идёт.

"Многие считают, что старика просто использовали в пропагандистских целях, ведь гораздо проще уговорить людей, особенно спецслужбам, тех, у которых есть такие сомнительные эпизоды в их прошлом. Потому что по таким эпизодам людей легко шантажировать", — полагает Григорий Красовский, адвокат.

80-летний актёр прячет скелеты в шкафу, а убийца-наркоман пытается оправдаться за его счёт. Не более чем версии, конечно. Однако, крепкий получается калифорнийский коктейль.

"Это такое болото, которое топит даже самого непотопляемого артиста. Нет никакого удивления. И Фримен — это ещё цветочки", — считает Александр Валов, продюсер.

Болото-болотом, но всё-таки вряд ли слухи про внучку разрушат карьеру Фримена. Режиссера Вуди Аллена за роман с падчерицей американский истеблишмент только немного пожурил. А светские хроникёры даже писали в том смысле, что, мол, звёзды светят ярче из грязи. Вот только её все больше становится на голливудских холмах.

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