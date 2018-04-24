Машина с "мигалкой" устроила массовую аварию на МКАД

По меньшей мере пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы по вине выехавшего на встречную полосу водителя черной Audi с "мигалкой". Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

ДТП произошло около 23:00 в минувшую пятницу, 20 апреля, на 52-м километре МКАД. На кадрах видно, что водитель служебного автомобиля попытался развернуться, но не обратил внимания на двигавшиеся во встречном направлении машины. Легковушка ударила Audi в заднюю часть, после чего в нее саму влетела следовавшая позади легковушка. После столкновения машины оказались на "встречке" и протаранили еще два транспортных средства.

Информации о пострадавших не поступало, как и данных о водителе автомобиля с проблесковым маячком.