Теннисист Рублев снялся с турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев решил не принимать участия в теннисном турнире в Барселоне. Призовой фонд соревнований превышает 2,5 миллиона долларов. Причиной отказа Рублева стала травма.

Ранее Рублев вышел во второй круг турнира без игры и там должен был сыграть с Малеком Джазири из Туниса. Теперь же российского теннисиста заменит американец Эрнесто Эскобедо, сообщает РИА Новости.