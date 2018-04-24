Режим чрезвычайной ситуации введен в Новгородской области из-за паводка

209 приусадебных участков и 11 зданий в шести районах затопило в результате обильных осадков и активного таяния снега. Размыты дороги. Работы по восстановлению движения ведутся круглосуточно. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации последствий паводка привлечены более 200 человек, сообщает телеканал "Россия 24".