Форвард "Краснодара" Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА

Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18. На его счету 10 голов, что на три больше, чем у ближайших преследователей, в числе которых и спартаковец Александр Руденко.

23 апреля состоялся финал турнира, в котором испанская "Барселона" разгромила английский "Челси" со счетом 3:0. "Краснодар" в свою очередь завершил борьбу в феврале в стыковом матче плей-офф, уступив по пенальти мадридскому "Реалу".