Кандидатура Помпео на должность госсекретаря США поддержана профильным комитетом Сената

В понедельник, 23 апреля, вечером комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Майка Помпео на пост государственного секретаря.

В ходе голосования Помпео поддержали большинство сенаторов. В составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов, для одобрения кандидатуры требовалось простое большинство голосов.

Теперь кандидатура экс-директора ЦРУ Майка Помпео, предложенная президентом США Дональдом Трампом, будет вынесена на голосование общим составом Сената, которое ожидается до конца текущей недели, сообщает РИА Новости.

Чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве, кандидату на пост главы внешнеполитического ведомства США после голосования в Сенате остается только принять присягу.