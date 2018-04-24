СМИ: основная версия ЧП в Торонто – теракт

По информации агентства Reuters, ссылающегося на источники в американских спецслужбах, следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий в канадском Торонто, так как пока нет никаких оснований полагать, что инцидент был простым ДТП.

Ранее министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись обсуждать тему возможного террористического акта. Он пояснил, что пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска.

Как сообщалось, трагический инцидент, в результате которого, по последним данным, погибли десять человек, еще 15 пострадали, произошел в канадском Торонто около 13:30 по местному времени. Арендованный автофургон выехал на тротуар и начал давить людей.

Водитель фургона задержан. Сразу после наезда он скрылся с места происшествия, а при задержании угрожал полиции предметом, похожим на пистолет. Личность задержанного уже установлена, это Алек Минассян, передает РИА Новости. Известно, что на учете в полиции он не состоял и не был связан с какой-либо организованной террористической группой. Мотивы действий злоумышленника пока не известны. Другая информация пока не поступала.