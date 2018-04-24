"Ювентус" летом рассмотрит кандидатуру Карреры на пост тренера

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера рассматривается руководством туринского "Ювентуса" в качестве претендента на пост наставника команды. Отмечается, что нынешний тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост.

Аллегри уже интересуются лондонский "Арсенал" и парижский "Пари Сен-Жермен", отмечает "Спорт-экспресс". Услуги туринскому клубу в свою очередь предложил главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте, но получил отказ. Таким образом, Каррера пока остается единственным претендентом на пост. Ранее он играл за "Ювентус" с 1991 по 1996 год и свою тренерскую карьеру начал именно в туринском клубе.