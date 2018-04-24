В Китае пожар унес жизни 18 человек

В результате пожара, вспыхнувшего в городе Цинъюань (провинция Гуандун, Южный Китай) в одном из караоке-баров, погибли не менее 18 человек, еще пять получили ожоги и травмы.

Трагический инцидент в ночь на вторник по местному времени, к настоящему времени возгорание удалось ликвидировать, сообщает ТАСС. Пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работает полиция, ведущая расследование причин случившегося.